Кладбище в Вичуге завалили мусором

Вичугская межрайонная прокуратура в ходе проверки выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при содержании мест захоронения. Речь о кладбище «Тезино» в Вичуге.
На территории кладбища имеются подтопленные и заболоченные места, а также очень много мусора. Площадки для его сбора не огорожены, контейнеры выставлены на землю без асфальтированного или бетонного покрытия. Кроме того, прямо на кладбище производилось сжигание мусора.
В настоящее время межрайонной прокуратурой в адрес руководителя муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий г. Вичуга Ивановской области», которое отвечает за содержание указанного кладбища, внесено представление. Надзорное ведомство требует устранить выявленные нарушения и привлечь виновных лиц к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.