«Никакой суд не заставит вас заплатить за чужую собственность»

Необходимость заплатить за общедомовые приборы учета тепловой энергии — очередная резонансная тема в сфере ЖКХ. Жители сотен многоквартирных домов получили счета с новой строчкой — «оплата ОДПУ». Да, суммы в ней прописаны небольшие — от 30 до 60 рублей в месяц, но эту строку из квитков не уберут будущие 5 лет.

Понятно, что люди задаются вопросами: почему так, за что, зачем нужно это оборудование, и получится ли экономия ресурса с последующим перерасчетом? Мало того, счетчики установлены несколько лет назад и часто не работают.

Как вести себя собственникам, насколько законны требования к оплате со стороны управляющих компаний, и почему, собственно, они выставляют счета, если установкой приборов занималась ресурсоснабжающая организация? Точка зрения председателя ассоциации «Народное ЖКХ» Ивана Пименова сегодня вечером в программе «Актуально».