Ивановский мэр приехал поздравить выпускников в самую обычную школу

Глава областного центра Владимир Шарыпов сегодня поздравил выпускников с последним звонком. В этом году он решил поехать в обычную общеобразовательную школу №20, а не в учебные заведения повышенного статуса, как это обычно принято у чиновников.

В этой школе всего один выпускной класс, в нем учатся 29 человек. Из них двое претендуют на золотую медаль.

Глава города решил не просто произнести напутственные слова, а мотивировать выпускников на достижение целей и смелые планы.

Директор школы так переволновалась, что с трудом смогла произнести свое поздравление. Перед выпускниками выступили их родители. Плакали и взрослые, и дети.

В этом году ивановские школы покидает 1731 выпускник.

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