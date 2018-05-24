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Жуткое ДТП с автомобилем и велосипедистами: подробности трагедии

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Жуткое ДТП с автомобилем и велосипедистами: подробности трагедии
24.05.2018, 12:41
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Жуткое ДТП с автомобилем и велосипедистами: подробности трагедии

Как мы сообщали ранее, сегодня около 9 часов утра в Юже на улице Черняховского произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и велосипедистов. Начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин рассказал подробности дорожной трагедии.

42-летний житель Южи, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. Затем выехал на встречку, где сбил уже трех велосипедистов, двигавшихся во встречном направлении.

В результате ДТП погибли и пострадали велосипедисты:

1. 67-летний мужчина погиб до приезда "Скорой помощи";

2. 39-летняя женщина скончалась в Южской ЦРБ;

3. 15-летний подросток с переломом левого бедра и левого предплечья, сочетанной травмой, травмами головы госпитализирован в Южскую ЦРБ;

4. 31-летняя женщина с сочетанной травмой, травмами головы, ушибом головного мозга, переломом левой руки госпитализирована в ОКБ города Иваново.

Водитель отечественного авто находился в состоянии алкогольного опьянения (1.153 мг/л). Ранее права управления не лишался.

Видео с места ДТП можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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