Жуткое ДТП с автомобилем и велосипедистами: подробности трагедии

Как мы сообщали ранее, сегодня около 9 часов утра в Юже на улице Черняховского произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и велосипедистов. Начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин рассказал подробности дорожной трагедии.
42-летний житель Южи, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. Затем выехал на встречку, где сбил уже трех велосипедистов, двигавшихся во встречном направлении.
В результате ДТП погибли и пострадали велосипедисты:
1. 67-летний мужчина погиб до приезда "Скорой помощи";
2. 39-летняя женщина скончалась в Южской ЦРБ;
3. 15-летний подросток с переломом левого бедра и левого предплечья, сочетанной травмой, травмами головы госпитализирован в Южскую ЦРБ;
4. 31-летняя женщина с сочетанной травмой, травмами головы, ушибом головного мозга, переломом левой руки госпитализирована в ОКБ города Иваново.
Водитель отечественного авто находился в состоянии алкогольного опьянения (1.153 мг/л). Ранее права управления не лишался.
Видео с места ДТП можно посмотреть ЗДЕСЬ.