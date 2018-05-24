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В центре Иванова из клумб выкапывают тюльпаны

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В центре Иванова из клумб выкапывают тюльпаны

Сотрудники подрядной организации по озеленению областного центра сегодня приступили к обновлению клумб и цветников. В связи с тем, что завершился сезон цветения тюльпанов и яркие бутоны луковичных растений увяли и потеряли свою привлекательность, начался разбор клумб и цветников.

Одними из первых от увядших цветов освободили клумбы в сквере на площади Революции и на проспекте Ленина, такие же работы будут проведены в ближайшее время на других цветниках. Взамен тюльпанов уже на следующей неделе здесь будут высажены однолетние растения – сальвии, цинерарии, бархатцы, «анютины глазки», петунии и бегонии.

Как пояснили сотрудники компании-озеленителя, все выкопанные луковицы тюльпанов будут отправлены на специальное хранение и просушку и осенью вернутся в цветники, чтобы следующей весной вновь радовать ивановцев своим цветением.

Цветочное оформление города Иваново включает в себя цветники, вазоны, объемные фигуры и подвесные кашпо. Городское управление благоустройства в 2018 году запланировало работы по обустройству цветников на площади более 1000 кв.м. Всего будет высажено 126 тысяч растений.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново 
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