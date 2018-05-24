В Ивановской области мошенник похитил более 220 тысяч рублей с банковской карты пенсионерки

В полицию с заявлением обратилась 63-летняя жительница Заволжска, сообщив, что стала жертвой мошенников. По словам потерпевшей, на одной из торговых интернет-площадок она разместила объявление о продаже квартиры. Через некоторое время на ее мобильный телефон поступил звонок от мужчины, который сказал, что хочет купить квартиру и готов внести залог. Звонивший пояснил, что для того, чтобы получить деньги за жилплощадь, пенсионерке необходимо подойти к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций. Доверчивая женщина исполнила все требования, и в итоге с ее банковской карты было списано 224 тысячи рублей. В настоящее время по факту случившегося полицейскими проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.