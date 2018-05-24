Депутату Ивгордумы подарили военный катер

23 мая в Иванове состоялась встреча депутата городской думы Николая Натурина с офицерами, служащими на боевых судах Черноморского Флота РФ в Крыму. Они прибыли в наш город, чтобы набрать новобранцев для службы на ракетных катерах «Ивановец» и «Шуя» из числа ивановских призывников.
К Николаю Натурину офицеры обратились с благодарностью от имени командования боевого судна «Ивановец» и вручили депутату, который поддерживает сотрудничество с «Ивановцем» и имеет прочные межрегиональные связи с Крымом, модель одноименного ракетного катера.
Как отметили в Ивгордуме, ранее Николай Натурин выступил одним из инициаторов рабочей поездки ивановской делегации в Крым на подшефный катер. По инициативе Николая Натурина «Ивановцу» были выделены необходимые средства поддержки для укрепления материально-технической базы боевого судна.
В благодарность за эту помощь офицеры Артём Алымов и Никита Агеев передали Николаю Натурину подарок от бывшего командира боевого судна – капитана 3-го ранга, а в настоящее время командира 41-ой бригады ракетных катеров ЧФ РФ с базированием в Севастополе Алексея Куприянова.
Фото: пресс-служба ивановской городской думы