Областной департамент природных ресурсов застрелил лося, попавшего в ДТП

18 мая в Юрьевецком районе на 79-м километре автодороги Юрьевец-Пучеж-Пурех между населенными пунктами Крутицы и Обжериха произошло ДТП с участием животного. На трассу выбежал лось и был сбит неустановленным автомобилем. Водитель с места происшествия скрылся, а сбитого лося застрелили. Вот как об этом сообщает департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области:
«В связи с тем, что ранения лося оказались не совместимы с его дальнейшей жизнедеятельностью и в связи с угрозой нанесения ущерба здоровью граждан, Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области принято решение об отстреле лося в порядке регулирования численности и издан приказ от 18.05.2018 № 269-од «О регулировании численности охотничьих ресурсов - лось».