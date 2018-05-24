Лента новостей

 49

В ивановскую женскую колонию привезли мужчин

 117

Школьник из Ивановской области станет почетным гостем международного инженерного чемпионата

 254

В Ивановской области откроется творческий кампус Школы дизайна РАНХиГС

 228

Наращивать объемы несырьевого экспорта Ивановской области поможет РЭЦ

 1132

В Ивановской области произошло массовое отравление детей в детском саду

 971

На перекрестке улиц Лежневской и Постышева в Иванове отключат светофоры

 618

Станислав Воскресенский рассказал на ПМЭФ, что является ключом к успеху Центральной России

 893

Областной департамент природных ресурсов застрелил лося, попавшего в ДТП

 1147

Депутату Ивгордумы подарили военный катер

 1106

В Ивановской области мошенник похитил более 220 тысяч рублей с банковской карты пенсионерки

 908

На трассе Иваново-Ярославль столкнулись «МАЗ» и «ГАЗель»

 3125

В центре Иванова из клумб выкапывают тюльпаны

 3859

Жуткое ДТП с автомобилем и велосипедистами: подробности трагедии

 4827

Ивановский мэр приехал поздравить выпускников в самую обычную школу

 2097

В Иванове подписано соглашение о развитии хирургической помощи

 996

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 24 мая

 1184

«Никакой суд не заставит вас заплатить за чужую собственность»

 2055

В Иванове из-за прорыва теплотрассы на проезжей части образовался фонтан

 6579

Автомобиль с пьяным водителем сбил 5 велосипедистов. Видео с места страшной трагедии в Юже

 3240

Кладбище в Вичуге завалили мусором

 1349

Хор Жуковского выступит на Красной площади в Москве

 4085

В Ивановской области автомобиль влетел в группу велосипедистов: двое погибших

 4023

Прокуратура требует снести два этажа ивановского ТЦ «Вертикаль»

 2605

В Иванове пройдет фестиваль шашлыков

 3296

Столкновение автомобиля с мотоциклом попало на камеру видеорегистратора

 5390

Шуйскую чиновницу оправдали и принесли извинения

 3591

В Иванове разработали учебник для школьников «Ivanovo region - from A to Z»

 5533

Большие крысы атакуют жителей Авдотьино

 24104

В Ивановской академии МЧС состоялся научно-практический семинар по теологии

 1877

В Иванове проходит чемпионат ЦФО по боксу

 1705

Кинешма не прошла в финал всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений

 1719

Поспорить с Максимом Шевченко в Иванове можно 28 мая

 2234

Крестовоздвиженская церковь в Шуе переходит из собственности банка в РПЦ

 1666

В Кинешемском драмтеатре состоится премьера спектакля «Ромео и Джульетта»

 2645

В Иванове в 30% автобусов и маршруток перевозчики не могут поднять стоимость проезда до 21 рубля

 2135

В ивановском музее советского автопрома откроется выставка-конкурс «Сто (п)олный вперёд»

 4889

Жители Ташкентской улицы в Иванове вынуждены дышать метаном

 1934

В Ивановской области выбирают призывника года

 1267

В Иванове появилась «горячая линия» для инвалидов-выпускников школ

 858

«Барс» со звездами футбола, дружба с Баварией и как стаж учитывается в пенсионной формуле

 4184

Еще один вариант Гимна Ивановской области

 996

Все, что нужно знать о продажах в интернете, расскажут на бесплатном семинаре в Иванове

 23477

Резолюция Дмитрия Медведева на письме ивановского губернатора о восточном обходе

 15523

«Германия и Россия должны быть вместе - это ведь так понятно и очевидно»

 3325

Воскресенский примет участие в заседании, на котором выступят Путин, Абэ и Макрон

 1796

Ивановских педагогов, работающих с одаренными детьми, поощрят деньгами

 6405

Деятельность ивановского ТРЦ «Шоколад» могут приостановить

 6398

В Иванове на площади Победы закроют движение из-за чемпионата мира по футболу

 3259

В выходные пройдет второй этап открытого Чемпионата Ивановской области по мотокроссу

 1524

С начала мая в Ивановской области отремонтировали более 7 км региональных и межмуниципальных дорог