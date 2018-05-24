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Станислав Воскресенский рассказал на ПМЭФ, что является ключом к успеху Центральной России

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Станислав Воскресенский рассказал на ПМЭФ, что является ключом к успеху Центральной России
24.05.2018, 14:35
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Станислав Воскресенский рассказал на ПМЭФ, что является ключом к успеху Центральной России

В рамках ХХII Петербургского экономического форума временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский в интервью журналистам сделал ряд заявлений по социально-экономическим вопросам и перспективам развития инфраструктуры в регионе.

Глава региона особо акцентировал внимание на вопросах развития инфраструктуры, транспортной доступности.

«Сейчас мы занимаемся вопросом строительства обхода города Иваново. На днях Председатель правительства России Дмитрий Медведев дал соответствующее поручение новому руководителю Минтранса РФ. И на полях форума идет обсуждение конкретных деталей этого проекта», - отметил Станислав Воскресенский.

Он подчеркнул важность реконструкции дорог в регионе, что, по словам врио губернатора, является «ключом к успеху в Центральной России» и решает комплекс проблем.

Станислав Воскресенский рассказал, что решение вопросов транспортной доступности ведет за собой принятие инвестиционных решений.

«Открыт офис СОГАЗ, достигнута договоренность о переводе бэк-офиса компании Интер РАО в Иваново. Будем добиваться таких же договоренностей с другими компаниями», - отметил Станислав Воскресенский.

Главе региона задали вопрос о развитии приоритетных сфер экономики. Врио губернатора отметил, что по-прежнему очень важна текстильная отрасль. Большим потенциалом обладает машиностроение. В регионе находится самый крупный в стране завод по производству автомобильных кранов, где в конце прошлого года удалось полностью разобраться со старыми долгами по зарплате.

«Сейчас новые акционеры ведут завод к развитию», - отметил Станислав Воскресенский.

Принял решение строить крупный современный животноводческий комплекс один из крупнейших инвесторов в сельском хозяйстве – компания «Дымов». Это будет самая крупная инвестиция в сельское хозяйство в истории Ивановской области. В числе перспективных направлений Станислав Воскресенский назвал развитие сервисной экономики, а также здравоохранение и образование:

«Иваново - город студентов. Почти 10 процентов населения города это студенты. У нас семь вузов, некоторые из них находятся на топовых позициях российских рейтингов». Врио губернатора подчеркнул, что именно поиск инвестиций даст ответы на главные вопросы, которые ставят жители региона – создание новых рабочих мест, улучшение инфраструктуры, повышение качества здравоохранения.

Главу региона спросили о культурных точках притяжения. Станислав Воскресенский рассказал об открытии кампуса московских художников – этот проект будет реализован совместно с РАНХиГС. Поделился промежуточными итогами работы по благоустройству столицы русской иконописи Палеха: начаты работы по реконструкции дороги, кроме того архитектурное бюро «Стрелка» разработало концепцию исторического центра, и в этом году начнется благоустройство села.

«У нас много интересных мест. Уверен, все они имеют огромный потенциал и для развития внутреннего туризма, и для привлечения иностранных туристов. Нас уже посещает много иностранных гостей, думаю, что их будет больше», - заметил Станислав Воскресенский.

Напомним, ХХII Петербургский международный экономический форум открылся сегодня, 24 мая. Программа форума насчитывает порядка ста мероприятий. Главная тема ПМЭФ-2018 посвящена созданию «экономики доверия». Представители органов власти и бизнеса обсудят антимонопольное регулирование в цифровой экономике; будущее рынков труда; цифровые технологии в АПК; защиту информации и безопасность в условиях глобализации; международную координацию в борьбе с незаконным оборотом промпродукции; пространственное развитие страны; приоритетные направления малого и среднего бизнеса и другие вопросы. В работе форума принимает участие делегация Ивановской области во главе с временно исполняющим обязанности губернатора региона Станиславом Воскресенским.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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