В Ивановской области произошло массовое отравление детей в детском саду

Массовое отравление детей произошло в кинешемском детском саду №46, сообщает информационное агентство «Отдел новостей». О произошедшем журналистам рассказали родители дошкольников.
«Вчера, в течение всего дня детей осторожно выводили из групп в разное время и отдавали родителям. По нашим данным, уже двое детей в инфекционном отделении города. Остальные 20, а то и 30 человек, вероятно, мучаются дома», - так они описали ситуацию.
По их словам, у большинства ребят одновременно понос, рвота и высокая температура.
В администрации Кинешмы информагентству по этому поводу дали следующий комментарий:
«23 мая 2018 года руководство детского сада № 46, пригласило ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии » с целью установления возможных причин заболеваемости детей. В настоящее время в дошкольном учреждении работают специалисты центра. Ситуация находится на контроле в администрации городского округа Кинешмы».
Информация уточняется.