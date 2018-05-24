В Ивановской области откроется творческий кампус Школы дизайна РАНХиГС

В регионе откроется творческий кампус Школы дизайна Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Это предусматривает декларация о сотрудничестве между вузом и правительством региона.
Документ сегодня, 24 мая, подписали временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и ректор РАНХиГС Владимир Мау на площадке Петербургского международного экономического форума.
Куратором кампуса станет директор Школы дизайна РАНХиГС, арт-продюсер, основатель Центра современного искусства ВИНЗАВОД (Москва), советник Министра культуры РФ Софья Троценко.
На кампусе будет организована практика студентов Школы дизайна Института общественных наук РАНХиГС. Основным направлением практики станет изучение и популяризация историко-культурного наследия Ивановской области. Участники и слушатели кампуса, в частности, займутся созданием фирменного стиля и бренда городов Иваново и Юрьевец, разработают дизайн для оформления туристского бренда, рекламно-информационных материалов и арт-туристической карты региона.