Школьник из Ивановской области станет почетным гостем международного инженерного чемпионата

Капитан команды «Dream Team» − победительницы Школьной лиги «CASE-IN», десятиклассник фурмановской школы №1 Вячеслав Авдонин станет почетным гостем Финала Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» в Москве.
Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − это система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
31 мая 2018 года в ходе торжественного награждения победителей и призеров «CASE-IN» капитану чемпионов Школьной лиги будет вручен Кубок и медали чемпионов «CASE-IN».
Накануне, в день защиты кейсов 30 мая, Вячеславу Авдонину будет доверено провести жеребьевку команд Студенческой лиги «CASE-IN».
Напомним, в конце 2017 года команда «Dream Team» в составе Вячеслава Авдонина и его товарищей Владимира Болотова, Вячеслава Киселева и Никиты Ривиса стала чемпионом Школьной лиги «CASE-IN», создав лучшую стратегию развития топливно-энергетического комплекса России до 2035 года. Школьники предложили развивать в Арктике солнечную энергетику с применением гибких панелей на органических полупроводниках, строить ветряные, геотермальные и плавучие атомные электростанции.