В ивановскую женскую колонию привезли мужчин

В ивановской исправительной колонии №7 прошел турнир по настольному теннису. Соревнования были смешанные. То есть в них мужчины играли с женщинами. В 7-й колонии отбывают наказание неоднократно судимые дамы. Соперников из числа джентльменов к ним привезли из кохомской ИК-5. Кроме того, в турнире приняли участие сотрудники обоих учреждений и представители паралимпийского комитета Ивановской области.
Насколько равными были силы? Почему полезно привозить мужчин в женскую колонию? И какое значение спорт имеет в тюремной жизни? Более подробно о столь необычном мероприятии смотрите сегодня в репортаже в программе «Губерния» на телеканале «Барс».