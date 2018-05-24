В этом году в регионе государственную итоговую аттестацию пройдут более 13 тысяч школьников

Государственную итоговую аттестацию в этом году в Ивановской области пройдут более 13 тысяч девятиклассников и одиннадцатиклассников. Правила сдачи экзаменов останутся прежними, вот только выпускникам девятых классов теперь придется сдавать 4 экзамена: математику, русский язык и еще два по выбору. О проведении ГИА в регионе рассказали сегодня на брифинге в департаменте образования.

Первый экзамен - иностранный язык - девятиклассники будут сдавать уже завтра. А вот для учеников 11 класса экзаменационная пора стартует в понедельник. В этом году, как и прежде, больше всего школьников (62% всех выпускников) отдали предпочтение обществознанию. На втором месте идет информатика (34%). Меньше всего учеников выбрали историю.

Подробности проведения государственной итоговой аттестации в регионе в этом году смотрите в репортаже в программе «Губерния» на телеканале «Барс».