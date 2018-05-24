Власти прокомментировали ситуацию с массовым заболеванием малышей в кинешемском детском саду

О массовом отравлении детей сообщают кинешемские СМИ. Журналисты ссылаются на социальные сети. Там появилась информация, что детей массово забирают из детского сада №46. Якобы причиной всему вирус. Нескольких малышей госпитализировали в инфекционное отделение. Ситуацию нам прокомментировали в городской администрации.

В таком контексте, как вышла информация в наших СМИ, мы ее не подтверждаем. На сегодняшний день в детском саду отсутствуют 7 детей по причинам тошноты, двое из которых были из домашних условий госпитализированы в наше инфекционное отделение. На сегодняшний день врачи не ставят диагноз «отравление». У детей взяты анализы. Поэтому причина будет ясна к концу следующей недели. Детский сад работает», - сообщила корреспонденту IvanovoNews заместитель главы администрации Кинешмы Инесса Клюхина.