Ивановская область и «Почта Банк» заключили соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 24 мая, между правительством Ивановской области и ПАО «Почта Банк» было заключено соглашение о сотрудничестве. Документ, определяющий основные направления совместной работы, подписали временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и президент-председатель правления кредитной организации Дмитрий Руденко.

Церемония состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. Как сообщил Станислав Воскресенский по итогам подписания, соглашение определяет совместное участие сторон в развитии и внедрении современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории Ивановской области.

Кроме того, документом предусмотрена реализация программ внедрения безналичной формы расчетов с использованием банковских карт и финансово-экономический консалтинг.

Соглашение действует в течение 5 лет и может быть продлено.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, подписание соглашения с «Почта Банком» стало еще одним шагом в укреплении сотрудничества региона и ФГУП «Почта России», являющегося одним из учредителей кредитной организации. В апреле текущего года в ходе визита в Ивановскую область генерального директора ФГУП «Почта России» Николая Подгузова подписано соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования и развития федеральной почтовой связи на территории Ивановской области. Среди направлений взаимодействия – повышение доступности почтовой связи, внедрение и развитие социально значимых услуг почтовой связи, повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг на базе отделений почтовой связи, активное продвижение новых, в том числе высокотехнологичных услуг.