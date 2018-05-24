Названы имена победителей областного конкурса «Педагог года - 2018»

Сегодня, 24 мая, в Институте развития образования Ивановской области подвели итоги областного конкурса профессионального мастерства «Педагог года - 2018».

В рамках торжественной церемонии награждения победителям конкурса в каждой номинации были вручены памятные знаки и денежные поощрения. Также они получили право представлять Ивановскую область на всероссийских конкурсах профессионального мастерства.

Победителем областного конкурса «Педагог года - 2018» в номинации «Педагог общего образования» стал учитель физики школы №56 г. Иваново Иван Попов. В номинации «Молодой педагог» победу одержала учитель начальных классов Старовичугской средней школы имени Г.В. Писарева Анастасия Семьян. В номинации «Педагог дополнительного образования» жюри признало лучшей педагога дополнительного образования Дворца детско-юношеского творчества г. Иваново Марину Коровину. Педагог-психолог детского сада №178 г. Иваново Надежда Моторина победила в номинации «Педагог-психолог», воспитатель Центра развития ребенка – детский сад №2 г. Шуя Екатерина Шутова – в номинации «Педагог дошкольного образования». Преподаватель специальных дисциплин Кохомского индустриального колледжа Оксана Редькина признана лучшей в номинации «Педагог профессионального образования».

Для всех финалистов «Педагога года - 2018» департаментом образования Ивановской области будет организован традиционный экскурсионно-образовательный тур в один из регионов России. Такая форма поощрения педагогов была введена в Год Учителя в 2010 году. За это время ивановские педагоги познакомились с работой коллег из Татарстана и Республики Марий Эл, Санкт-Петербурга, Смоленска, Беларуси, Рязанской, Липецкой, Нижегородской и Вологодской областей.