Всё об электронном проездном, «Народное ЖКХ» инструктирует и самое интересное в ивановском интернете

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Электронный проездной. Как работает эта система и где его можно купить и сколько это стоит?

- Что нужно знать, чтобы согласиться и заплатить за общедомовый прибор учета тепла? И зачем нам вообще нужны эти ящики в подвалах? Председатель ассоциации «Народное ЖКХ» объясняет и дает инструкцию к применению.

- Блоги, твиты, заметки, фоточки. «Репост» всё подсчитал, посмотрел и залайкал. Всё самое интересное в ивановском сегменте интернета.

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.