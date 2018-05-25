В Ивановской области пройдет межрегиональный фестиваль фольклорных программ

27 мая в Гавриловом Посаде пройдет XV межрегиональный фестиваль фольклорных программ «Июньская карусель». В этом году в фестивале примут участие 12 творческих коллективов из Ивановской и Владимирской областей.
В программе - конкурсное прослушивание участников: фрагменты народных праздников, театрализованные обрядовые фольклорные программы, народные обрядовые песни.
В рамках мероприятия состоится выступление детского образцового фольклорного ансамбль «Канареечка» г. Юрьев-Польский под руководством Жанны Кудашовой.
Гости фестиваля смогут посетить ярмарку «Город мастеров», приобрести оригинальную сувенирную продукцию мастеров Центра русского народного творчества, своими руками выполнить художественную роспись по дереву, сшить или сплести куклы обереги, украшения и многое другое. А также принять участие в «прогулке по старому Гаврилову Посаду». Участники экскурсии посетят краеведческий музей, бывший трактир купчихи Бессоновой 1900 года постройки и конно-спортивный клуб «Риат», где познакомятся с историей конного завода в Гавриловом Посаде.