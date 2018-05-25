В отношении водителя, по вине которого погибли два велосипедиста в Юже, возбуждено уголовное дело

В отношении водителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил четырех велосипедистов, двое из которых погибли, возбуждено уголовное дело.

Напомним, трагедия произошла 24 мая около 9 часов утра на улице Черняховского в Юже. 42-летний местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. Затем выехал на встречку, где сбил уже трех велосипедистов, двигавшихся во встречном направлении. После этого проехал дальше и врезался в постамент пушки.

В результате ДТП погибли и пострадали велосипедисты:

1. 67-летний мужчина погиб до приезда "Скорой помощи";

2. 39-летняя женщина скончалась в Южской ЦРБ;

3. 15-летний подросток с переломом левого бедра и левого предплечья, сочетанной травмой, травмами головы госпитализирован в Южскую ЦРБ;

4. 31-летняя женщина с сочетанной травмой, травмами головы, ушибом головного мозга, переломом левой руки госпитализирована в ОКБ города Иваново.

Водитель авто находился в состоянии алкогольного опьянения (1.153 мг/л). Ранее права управления не лишался.

Уголовное дело в отношении него возбуждено по ч. 6 ст. 264 УК РФ - Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Видео с места ДТП можно посмотреть ЗДЕСЬ.