В регионе откроется «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров

С 28 мая по 11 июня в Управлении Роспотребнадзора по Ивановской области будет открыта «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха.

Звонки принимаются ежедневно по будням с 09.00 до 12.00, с 12.45 до 17.00 по телефонам:

(4932)30-87-91, 30-87-81 – Управление Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Иваново, г. Кохма, Ивановском и Лежневском районах;

(49333) 2-13-75 – территориальный отдел в г. Кинешма, Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевецком районах;

(49354) 2-87-35 – территориальный отдел в г. Вичуга, Вичугском, Родниковском и Лухском районах;

(49343) 2-15-74 – территориальный отдел в г. Тейково, Тейковском, Комсомольском, Гаврилово-Посадском и Ильинском районах;

(49341) 2-19-97 – территориальный отдел в г. Фурманов, Фурмановском и Приволжском районах.