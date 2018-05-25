Ивановские полицейские отправились на Чемпионат мира по футболу

Ивановцы торжественно проводили полицейских в служебную командировку в Нижний Новгород. На площади Победы в областном центре прошло построение тех, кому доверили принять участие в мероприятиях по организации Чемпионата мира по футболу. Около 500 человек прошли курс специальной подготовки, как выстраивать отношения с болельщиками, главным образом, с иностранными. Отдельно обсудили и взаимодействия с представителями прессы.
Провожали тожественными речами и под звуки оркестра. В конце стражи порядка торжественным маршем прошли в автобусы, предварительно попрощавшись с родными и близкими. Ивановские полицейские уехали до окончания спортивных мероприятий, то есть на полтора месяца.