20-летний житель Ивановской области изрезал складным ножом своего друга

Преступление было совершено в Приволжске. По версии следствия, 20-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим 26-летним другом. В ходе конфликта злоумышленник достал складной нож, разложил его и стал наносить потерпевшему удары в шею и грудь.
«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле погибшего имелось 10 колото-резанных ран, 4 из которых повлекли смерть», - говорится в сообщении прокуратуры Ивановской области.
Совершив убийство, молодой человек скрылся, уехав из Приволжска. Был объявлен в розыск и обнаружен в Юже.
В настоящее время уголовное дело об убийстве расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.