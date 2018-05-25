Станислав Воскресенский и Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве

Сбербанк и Правительство Ивановской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский. Подписание состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение определяет основы сотрудничества в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Ивановской области. Стороны намерены сотрудничать в реализации инвестиционных проектов по развитию индустриальных парков, агропромышленного комплекса, модернизации промышленных предприятий, развитию социальной сферы, транспорта, систем связи и коммуникаций.

Сбербанк и правительство области договорились о взаимодействии по внедрению современных информационных технологий в деятельность исполнительных органов власти и предприятий региона, по вопросам разработки новых инвестиционных проектов, в том числе по развитию наукоемких и высокотехнологичных производств, и привлечении инвесторов в Ивановскую область.

«У региона мощный потенциал для развития в самых разных сферах, сильная образовательная база в высшей школе. Сотрудничество с ведущей в России кредитно-страховой организацией, уверен, будет способствовать развитию передовых конкурентоспособных направлений в реальном секторе экономики, а также поддержке курса на создание интеллектуальной индустрии в Ивановской области», - подчеркнул Станислав Воскресенский.

«Ивановской области, как большинству областей российской глубинки, необходима структурная реформа, необходимо развитие новых отраслей экономики, в частности высокотехнологичных производств. И Сбербанк может помочь в этой реформе», - выразил уверенность Герман Греф.

Сбербанк рассматривает возможность финансового обслуживания исполнительных органов государственной власти Ивановской области и государственных казенных, бюджетных, автономных учреждений региона. Банк будет сотрудничать с властями региона в реализации программы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, развития системы предоставления финансовых услуг населению через удаленные каналы обслуживания.

Стороны также договорились о поддержке малого и среднего бизнеса, взаимодействии в рамках программ жилищного строительства, инфраструктурного развития Ивановской области, благоустройства населенных пунктов, реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области