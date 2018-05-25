Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области уличили в незаконных действиях

В Иванове произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в котором пострадала пенсионерка - пассажирка общественного транспорта. Было возбуждено дело об административном правонарушении, а в его рамках назначена судмедэкспертиза. После ее проведения «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области» взыскало с пострадавшей пенсионерки затраченные на исследования 2 тысячи рублей, что было незаконно, так как экспертиза проводилась в рамках дела об административном правонарушении.

На защиту интересов пенсионерки встала прокуратура, которая обратилась с иском в суд с требованием признать действия Бюро незаконными. А также с требованием взыскать с УМВД России по Ивановской области в пользу пенсионерки указанную денежную сумму.

В итоге суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.