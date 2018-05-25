В Иванове проверят готовность пляжей к купальному сезону

В областном центре пройдет рейд по проверке готовности городских пляжей и лодочных станций к летнему купальному сезону. Комиссия по приемке проедет по всем пляжам в городских парках.
Напомним, купаться в Иванове официально разрешено только в трех местах:
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Наименование
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Место расположения
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Река Харинка
(в пределах границ территории муниципального бюджетного учреждения культуры, отведенной для купания)
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МБУК «Парк культуры и отдыха Харинка»
(ул. Павла Большевикова, д. 29)
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Река Уводь
(в пределах границ территории муниципального бюджетного учреждения культуры, отведенной для купания)
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МБУК «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова»
(ул. Смольная, д. 3)
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Река Талка
(в пределах границ территории муниципального бюджетного учреждения культуры, отведенной для купания)
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МБУК «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года»
(ул. Первых Маевок, д. 55)