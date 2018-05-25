В Иванове пройдет III Фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина

1 и 18 июня (сеансы – в 10.00 и 12-00) в Ивановском областном центре культуры и творчества пройдет III Фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина. В нем примут участие около 20 регионов, включая и Ивановскую область.

В программу третьего анимационного фестиваля вошли новинки от обновленной киностудии «Союзмультфильм» и мультфильмы независимых аниматоров. Также в этом году часть программы составят работы от саратовской студии «Два кадра». И, конечно, в программе фестиваля - классика отечественной мультипликации, яркие, замечательные, любимые мультфильмы Бориса Дежкина.

Борис Дежкин – один из самых выдающихся советских аниматоров, основоположник музыкально-динамической анимации, создатель всемирно знаменитой серии мультиков про спорт «Необыкновенный матч», «Шайбу, шайбу!», «Матч-реванш» и многих других, удостоенных многочисленных наград на кинофестивалях по всему миру. Передаче движения персонажей режиссер учился у Уолта Диснея, но его динамика отличалась особой живостью и непревзойденным темпераментом. Он все видел в движении: как порхает бабочка, распускаются цветы, как течет вода, шелестят листья, как меняется выражение лица, глаз - и все это переносил на бумагу. Именно за это Бориса Дежкина часто называли «РУССКИМ ДИСНЕЕМ».

«Мультипликация – это моя жизнь, моя страсть, моя боль», - всегда говорил Дежкин.