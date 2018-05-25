Ермолинскую улицу в Иванове отремонтируют до праздничных гуляний

До 10 июня в местечке Лесном отремонтируют Ермолинскую улицу, а до 1 августа построят линию наружного освещения на участке улицы 10 Августа между улицами Бубнова и Пролетарской. Об этом было заявлено на сегодняшнем приеме граждан ивановским главой Владимиром Шарыповом.

Все вопросы горожан касались проблем ЖКХ и благоустройства. В частности, ТОС «Лесное» не первый раз обращается с просьбой о ремонте улиц. Ермолинская сейчас в грунтовом исполнении, её пообещали сделать гравийной. Управление благоустройства наметило работы на июнь, однако Владимир Шарыпов на приеме конкретизировал срок - до 10 июня. На этот день в ТОС «Лесное» запланированы праздничные гуляния.

Подробнее о других вопросах, рассмотренных на приеме главы города, расскажем сегодня в программе «Губерния» на телеканале «Барс».