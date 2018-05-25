В Ивановской области «ГАЗель» после столкновения с «МАЗом» превратилась в груду металла

Как мы сообщали ранее, вчера в Комсомольском районе на 38-м километре автодороги Иваново – Ярославль произошла авария с участием двух грузовиков. Сегодня стали известны подробности дорожного инцидента и появились фото с места ДТП.
Как нам сообщили в УМВД по Ивановской области, 20-летний молодой человек, управляя грузовой «ГАЗелью», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тяжелым «МАЗом», за рулем которого находился 51-летний мужчина.
В результате ДТП водитель «ГАЗа» с травмами головы, множественными ссадинами доставлен в Комсомольскую ЦРБ. Оба водителя были без признаков опьянения. На них составлен целый ряд административных протоколов.
Фото: УМВД