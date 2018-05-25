Спикер областной думы разволновался на последнем звонке

В школах региона сегодня отзвенели последние звонки. Всего в этом году из общеобразовательных учреждений Ивановской области выпускается более 4000 ребят. По традиции первые лица области приезжают в школы, чтобы поздравить выпускников.

В этом году председатель Ивановской областной думы Виктор Смирнов посетил кохомскую школу № 5. Здесь только один выпускной класс. В нем учатся 19 человек. Для гостей праздника они придумали театрализованное представление, отправившись на машине времени в советские годы.

Как признался позднее спикер, во время «последнего звонка» он испытывает особое волнение. До политической карьеры он был школьным учителем и сам выступал в роли организатора праздника.

Также выпускников школы № 5 г. Кохма поздравила зампред правительства Ирина Эрмиш. Зачитала поздравительную речь от врио губернатора Станислава Воскресенского.