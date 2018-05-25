Сотрудники МЧС, водолазы и чиновники почистят Харинку

26 мая на территории ивановского городского парка «Харинка» состоится экологическая акция «Чистый берег».
Впервые всероссийская акция «Чистый берег» стартовала в 2014 году. Традиционно она проходит перед началом купального сезона и после его завершения.
В Иванове в акции примут участие сотрудники Главного управления МЧС России по Ивановской области, регионального Центра ГИМС, ивановского отделения Всероссийского общества спасания на водах, представители администрации города, водолазы.
Участники акции приведут в порядок акваторию и близлежащую территорию реки Харинка. Приглашаются все желающие.