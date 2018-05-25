Директор «Пумы» подозревается в хищении у дольщиков 150 млн рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Ивановской области расследуется уголовное дело в отношении директора ООО ПКФ «ПУМА» Алексея Бобкова, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области.

По версии следствия, Алексей Бобков похитил путём обмана и злоупотребления доверием денежные средства более ста участников долевого строительства двух многоквартирных жилых домов, расположенных на перекрестке улиц Красных Зорь и Менделеева, а также по улице Володиной в Иванове. Количество потерпевших от преступной деятельности коммерсанта устанавливается. Размер причинённого дольщикам материального ущерба составляет более 150 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу назначены судебно-бухгалтерская и строительно-техническая судебные экспертизы, осуществляется сбор и закрепление доказательств хищений денежных средств дольщиков, проводятся следственные и иные процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств совершённых преступлений.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Алексея Бобкова меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.