Владимир Шарыпов распорядился открыть две остановки на улице Демьяна Бедного в ближайшее время

На протяжении долгого времени большой участок улицы Демьяна Бедного областного центра остается без остановки общественного транспорта. И хотя управление благоустройства провело все необходимые согласования по размещению остановочных пунктов в районе перекрестка улиц Демьяна Бедного и Панина, останавливаться здесь общественный транспорт не может.

«Обустройство остановки общественного транспорта по улице Демьяна Бедного с торца дома 17 по улице Панина к улице генерала Хлебникова, а также остановки в районе дома № 5 30-го микрорайона по направлению к проспекту Строителей практически завершено», - сообщил начальник управления благоустройства.

Теперь акт приемки остановочных пунктов должен быть передан в комитет по транспорту для включения их в специальный реестр.

«Если работы завершены, то не следует затягивать с документационным оформлением, - заявил глава города Владимир Шарыпов. – Все можно сделать уже к началу следующей недели».

Кроме этого, мэр распорядился рассмотреть возможность скорейшего оборудования остановки у дома 17 на ул. Демьяна Бедного павильоном.

«Мне знаком этот район, и я знаю, что на этой остановке люди будут собираться в ожидании транспорта. Поэтому павильон там необходим», - сказал глава города.