В регионе пройдет летний фестиваль ГТО

Региональный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников пройдет 26 и 27 мая на базе ивановского стадиона «Спартак» и детского загородного лагеря «Березовая роща» (Ивановский район, д. Высоково). В соревнованиях примут участие команды из 24 муниципальных образований Ивановской области в возрасте от 11 до 15 лет. Общее количество участников составит порядка 200 человек.

Беговые виды испытаний комплекса ГТО пройдут в субботу, 26 мая, на базе стадиона «Спартак» в Иванове. Участникам команд предстоит преодолеть дистанции в беге на 60, 1500 и 2000 метров. В «Березовой роще» пройдут соревнования по плаванию, наклону вперед из положения стоя, прыжкам в длину с места, подтягиванию из виса на высокой перекладине, сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа, стрельбе из электронного оружия - интерактивного беспроводного лазерного стрелкового тренажера «Штурмовик ГТО». Кроме того, участникам предстоит пройти тестирование на знание в области физической культуры и спорта.

Победители в каждой возрастной группе отправятся на всероссийский финал соревнований, который пройдет в октябре текущего года в Международном детском центре «Артек».