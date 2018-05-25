Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

Суббота, 26 мая

10.00 – соревнования Первенства Ивановской области по спортивной гимнастике пройдут в спортивной школе № 2 (Шереметевский проспект, д. 33).

11.00 – в сквере на площади Революции (у здания мэрии) в рамках проекта Mind&Body ивановцев ждут занятия йогой и тренировки Body Balance. Тренировки бесплатные, приглашаются все желающие вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Для занятий рекомендуется выбрать удобную одежду, не сковывающую движений, а также взять с собой коврик для йоги и питьевую воду.

В расписании занятий возможны изменения в связи с погодными условиями.

13.00 - концерт на открытой рок-площадке «Россия – это мы!» состоится в Арт-сквере (ул. 10 Августа) при благоприятных погодных условиях.

14.00 – в Центр культуры и отдыха (проспект Ленина, д. 114) пройдет финал конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда».

15.00 - в городском парке им. В.Я. Степанова в восьмой раз пройдет молодежный фестиваль «LIFE-4REAL». По прогнозам организаторов, в нем примут участие около 500 человек. В программу фестиваля входят как творческие площадки, так и спортивные: aerodance, скейтбординг, воркаут, соревнования по скоростному слалому и много другое. Регистрация участников - с 14.00.

17.00 - молодёжный вечер «Конкурс танцевальных пар» пройдет на набережной реки Уводь (ул. Набережная, д. 7).

Воскресенье, 27 мая

13.00 – парк «Харинка» приглашает ивановцев на народное гуляние «Праздник русской березки».

17.00 – матч Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад» «Текстильщик» (Иваново) – «Чертаново» (Москва) состоится на стадионе «Текстильщик» (ул. Ермака, д. 49).