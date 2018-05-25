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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

Лента новостей
25.05.2018, 18:39
248 0
В Ивановской области сгорают водозаборные насосы, оставляя целые города без водоснабжения
25.05.2018, 18:00
415 0
В Иванове у 22-летней девушки нашли более 60 пакетов с наркотиками
25.05.2018, 17:51
314 0
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные
25.05.2018, 17:31
252 0
В регионе пройдет летний фестиваль ГТО
25.05.2018, 17:06
473 1
Владимир Шарыпов распорядился открыть две остановки на улице Демьяна Бедного в ближайшее время
25.05.2018, 16:59
804 4
В Тейковском районе водитель «Ниссана» сбил лося
25.05.2018, 16:36
723 0
В Ивановской области увеличено количество базовых видов спорта
25.05.2018, 16:23
2033 1
В «Серебряном городе» прокомментировали требование прокуратуры приостановить деятельность ТРЦ
25.05.2018, 16:17
1887 1
Директор «Пумы» подозревается в хищении у дольщиков 150 млн рублей
25.05.2018, 15:52
1253 0
Прогноз погоды с ведущей
25.05.2018, 15:34
959 0
Сотрудники МЧС, водолазы и чиновники почистят Харинку
25.05.2018, 15:25
1158 1
Спикер областной думы разволновался на последнем звонке
25.05.2018, 14:59
1627 1
В Ивановской области «ГАЗель» после столкновения с «МАЗом» превратилась в груду металла
25.05.2018, 14:45
1530 4
С Ташкентской улицы в Иванове не вывозят крупногабаритный мусор
25.05.2018, 14:28
3002 0
Ермолинскую улицу в Иванове отремонтируют до праздничных гуляний
25.05.2018, 14:11
3423 0
В Иванове пройдет III Фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина
25.05.2018, 14:03
635 0
В Иванове проверят готовность пляжей к купальному сезону
25.05.2018, 13:57
1234 0
Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области уличили в незаконных действиях
25.05.2018, 13:28
3023 0
В Ивановской области ожидаются заморозки
25.05.2018, 13:25
2074 1
Станислав Воскресенский и Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве
25.05.2018, 13:09
1396 0
20-летний житель Ивановской области изрезал складным ножом своего друга
25.05.2018, 12:50
3980 4
В Иванове из-за утки с утятами встал автопоток
25.05.2018, 12:29
3917 14
Прокуратура требует приостановить деятельность ТРЦ «Серебряный город»
25.05.2018, 11:51
6241 10
Ивановские полицейские отправились на Чемпионат мира по футболу
25.05.2018, 11:18
1924 1
В регионе откроется «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров
25.05.2018, 10:51
3789 4
В отношении водителя, по вине которого погибли два велосипедиста в Юже, возбуждено уголовное дело
25.05.2018, 10:16
1504 0
В Ивановской области пройдет межрегиональный фестиваль фольклорных программ
25.05.2018, 10:08
791 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 25 мая
25.05.2018, 10:03
1385 1
На площади Ленина в Иванове установят четыре парковые скульптуры
24.05.2018, 18:21
2234 4
Контроль за качеством питания в ивановских детских садах будет усилен
24.05.2018, 18:08
1510 1
Всё об электронном проездном, «Народное ЖКХ» инструктирует и самое интересное в ивановском интернете
24.05.2018, 17:55
2645 0
Названы имена победителей областного конкурса «Педагог года - 2018»
24.05.2018, 17:29
3122 1
Последствия прорыва на сетях ПАО «Т Плюс» обещают устранить сегодня
24.05.2018, 17:28
8091 18
Иваново-Москва: добавлена еще одна "Ласточка". Расписание
24.05.2018, 17:21
5700 0
Ивановская область и «Почта Банк» заключили соглашение о сотрудничестве
24.05.2018, 17:00
3151 3
Власти прокомментировали ситуацию с массовым заболеванием малышей в кинешемском детском саду
24.05.2018, 16:47
2748 3
На 1-й Сибирской улице в Иванове застройщики без разрешения захватили землю
24.05.2018, 16:40
2001 0
В этом году в регионе государственную итоговую аттестацию пройдут более 13 тысяч школьников
24.05.2018, 16:17
3653 3
В ивановскую женскую колонию привезли мужчин
24.05.2018, 16:03
2693 0
Школьник из Ивановской области станет почетным гостем международного инженерного чемпионата
24.05.2018, 15:36
1845 0
В Ивановской области откроется творческий кампус Школы дизайна РАНХиГС
24.05.2018, 15:30
1291 1
Наращивать объемы несырьевого экспорта Ивановской области поможет РЭЦ
24.05.2018, 15:12
3725 1
В Ивановской области произошло массовое отравление детей в детском саду
24.05.2018, 14:59
2661 0
На перекрестке улиц Лежневской и Постышева в Иванове отключат светофоры
24.05.2018, 14:35
1987 4
Станислав Воскресенский рассказал на ПМЭФ, что является ключом к успеху Центральной России
24.05.2018, 14:25
2194 1
Областной департамент природных ресурсов застрелил лося, попавшего в ДТП
24.05.2018, 14:03
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Депутату Ивгордумы подарили военный катер
24.05.2018, 13:18
3181 1
В Ивановской области мошенник похитил более 220 тысяч рублей с банковской карты пенсионерки
24.05.2018, 13:09
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На трассе Иваново-Ярославль столкнулись «МАЗ» и «ГАЗель»
24.05.2018, 13:01
6767 0
В центре Иванова из клумб выкапывают тюльпаны
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные
25.05.2018, 17:51
315 0

Суббота, 26 мая

10.00 – соревнования Первенства Ивановской области по спортивной гимнастике пройдут в спортивной школе № 2 (Шереметевский проспект, д. 33).

11.00 – в сквере на площади Революции (у здания мэрии) в рамках проекта Mind&Body ивановцев ждут занятия йогой и тренировки Body Balance. Тренировки бесплатные, приглашаются все желающие вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Для занятий рекомендуется выбрать удобную одежду, не сковывающую движений, а также взять с собой коврик для йоги и питьевую воду.

В расписании занятий возможны изменения в связи с погодными условиями.

13.00 - концерт на открытой рок-площадке «Россия – это мы!» состоится в Арт-сквере (ул. 10 Августа) при благоприятных погодных условиях.

14.00 – в Центр культуры и отдыха (проспект Ленина, д. 114) пройдет финал конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда».

15.00 - в городском парке им. В.Я. Степанова в восьмой раз пройдет молодежный фестиваль «LIFE-4REAL». По прогнозам организаторов, в нем примут участие около 500 человек. В программу фестиваля входят как творческие площадки, так и спортивные: aerodance, скейтбординг, воркаут, соревнования по скоростному слалому и много другое. Регистрация участников - с 14.00.

17.00 - молодёжный вечер «Конкурс танцевальных пар» пройдет на набережной реки Уводь (ул. Набережная, д. 7).

 

Воскресенье, 27 мая

13.00 – парк «Харинка» приглашает ивановцев на народное гуляние «Праздник русской березки».

17.00 – матч Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад» «Текстильщик» (Иваново) – «Чертаново» (Москва) состоится на стадионе «Текстильщик» (ул. Ермака, д. 49).

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