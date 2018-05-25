В Иванове у 22-летней девушки нашли более 60 пакетов с наркотиками

В областном центре у одного из домов по улице Кузнецова задержали подозреваемую в незаконном хранении наркотиков. При личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли у 22-летней жительницы Тейкова 64 пакета из полимерного материала с наркотическим средством N-метилэфедрон, массой более 50 граммов.
Полицейские располагают информацией, что изъятые наркотики предназначались для сбыта через тайники-закладки наркозависимым лицам на территории Иванова. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.