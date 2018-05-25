Лента новостей

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В Ивановской области сгорают водозаборные насосы, оставляя целые города без водоснабжения

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В Иванове у 22-летней девушки нашли более 60 пакетов с наркотиками

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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

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В регионе пройдет летний фестиваль ГТО

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Владимир Шарыпов распорядился открыть две остановки на улице Демьяна Бедного в ближайшее время

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В Тейковском районе водитель «Ниссана» сбил лося

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В Ивановской области увеличено количество базовых видов спорта

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В «Серебряном городе» прокомментировали требование прокуратуры приостановить деятельность ТРЦ

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Директор «Пумы» подозревается в хищении у дольщиков 150 млн рублей

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Прогноз погоды с ведущей

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Сотрудники МЧС, водолазы и чиновники почистят Харинку

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Спикер областной думы разволновался на последнем звонке

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В Ивановской области «ГАЗель» после столкновения с «МАЗом» превратилась в груду металла

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С Ташкентской улицы в Иванове не вывозят крупногабаритный мусор

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Ермолинскую улицу в Иванове отремонтируют до праздничных гуляний

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В Иванове пройдет III Фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина

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В Иванове проверят готовность пляжей к купальному сезону

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Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области уличили в незаконных действиях

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В Ивановской области ожидаются заморозки

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Станислав Воскресенский и Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве

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20-летний житель Ивановской области изрезал складным ножом своего друга

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В Иванове из-за утки с утятами встал автопоток

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Прокуратура требует приостановить деятельность ТРЦ «Серебряный город»

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Ивановские полицейские отправились на Чемпионат мира по футболу

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В регионе откроется «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров

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В отношении водителя, по вине которого погибли два велосипедиста в Юже, возбуждено уголовное дело

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В Ивановской области пройдет межрегиональный фестиваль фольклорных программ

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 25 мая

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На площади Ленина в Иванове установят четыре парковые скульптуры

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Контроль за качеством питания в ивановских детских садах будет усилен

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Всё об электронном проездном, «Народное ЖКХ» инструктирует и самое интересное в ивановском интернете

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Названы имена победителей областного конкурса «Педагог года - 2018»

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Последствия прорыва на сетях ПАО «Т Плюс» обещают устранить сегодня

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Иваново-Москва: добавлена еще одна "Ласточка". Расписание

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Ивановская область и «Почта Банк» заключили соглашение о сотрудничестве

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Власти прокомментировали ситуацию с массовым заболеванием малышей в кинешемском детском саду

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На 1-й Сибирской улице в Иванове застройщики без разрешения захватили землю

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В этом году в регионе государственную итоговую аттестацию пройдут более 13 тысяч школьников

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В ивановскую женскую колонию привезли мужчин

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Школьник из Ивановской области станет почетным гостем международного инженерного чемпионата

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В Ивановской области откроется творческий кампус Школы дизайна РАНХиГС

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Наращивать объемы несырьевого экспорта Ивановской области поможет РЭЦ

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В Ивановской области произошло массовое отравление детей в детском саду

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На перекрестке улиц Лежневской и Постышева в Иванове отключат светофоры

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Станислав Воскресенский рассказал на ПМЭФ, что является ключом к успеху Центральной России

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Областной департамент природных ресурсов застрелил лося, попавшего в ДТП

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Депутату Ивгордумы подарили военный катер

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В Ивановской области мошенник похитил более 220 тысяч рублей с банковской карты пенсионерки

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На трассе Иваново-Ярославль столкнулись «МАЗ» и «ГАЗель»

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В центре Иванова из клумб выкапывают тюльпаны