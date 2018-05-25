В Ивановской области сгорают водозаборные насосы, оставляя целые города без водоснабжения

Ни помыться, ни постирать, ни приготовить еду. Несколько дней без воды жили в Фурманове и Юрьевце. Перебои с поставками жизненно важного ресурса в этих городах регулярные.

В Фурманове воду отключают как минимум раз в неделю, аргументируя это проведением ремонтных работ. Длятся они уже больше года. Предупреждают об отключениях не вовремя или вообще не предупреждают. Без воды порой остаются даже детские сады и школы. Поставляет ресурс частная компания ООО «Водосеть». На этой неделе в городе произошла очередная авария.

«Авария на водозаборе в деревне Шульгино, сгорел насос. Изначально, по информации «Водосети», пока они ее устраняли, опустились емкости до минимального уровня, и воду стали подавать с минимальным давлением для того, чтобы поднакопить еще до конца емкости. Сегодня водоснабжение налажено, без перебоев теперь будет», - сообщил корреспонденту IvanovoNews начальник отдела ЖКХ администрации Фурмановского района Михаил Щепалов.

В Юрьевце три дня без воды сидели также из-за аварии. Там сгорел водозаборный насос. Пока оборудование переустанавливали, жители Глазовой горы были вынуждены покупать воду в магазинах. Сегодня водоснабжения также восстановили.

Пока этот материал готовился к публикации, нам пришло сообщение, что и в Палехе прямо сейчас отсутствует водоснабжение. Не исключено, что это также связано с какой-нибудь аварией на водозаборной станции.