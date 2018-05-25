На Петербургском форуме японские бизнесмены перед приходом Путина попросили выступить Воскресенского
В эти минуты в Петербурге на Международном экономическом форуме проходит сессия Россия-Япония, в которой участвуют ведущие бизнесмены Японии. В деловой сессии принимает участие президент России Владимир Путин и лидер Японии Синдзо Абэ.
Перед приходом Путина выступить перед японскими бизнесменами предложили губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.
В первую очередь потому, что до прихода в область он возглавлял в Министерстве экономического развития рабочую группу по продвижению экономических интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Кроме того еще в марте 2018 года в Ивановскую область состоялась бизнес-миссия
японских предпринимателей, а в апреле Воскресенский участвовал во встрече
с министром экономики, торговли и промышленности Японии Х.Сэко.
Воспользовавшись возможностью выступить перед представительной аудиторией, Воскресенский пригласил всех в Ивановскую область и рассказал о перспективах сотрудничества с регионом.
В мае 2016 года, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Президенту России Владимиру Путину план сотрудничества из 8 пунктов. В рамках плана рассматривается более 100 совместных проектов, и многие из них уже перешли со стадии подписания контракта на этап практической реализации.
Идет дискуссия как о достижениях и текущей проблематике российско-японского взаимодействия в рамках плана из восьми пунктов, так и о возможностях и перспективах для бизнеса между странами в новых областях.