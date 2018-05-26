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Цены на бензин: 13-ое повышение за 3 месяца

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Цены на бензин: 13-ое повышение за 3 месяца

В Ивановской области продолжается рост цен на бензин, который начался еще в марте.
За 3 месяца цифра менялась уже более 13 раз и продолжает увеличиваться с периодичностью в 3 дня. 

Очередное повышение – на выходные:

АИ-92:
37-20 в марте,
37-40 первое повышение в апреле
40-30 действующая цена

АИ-95:  
39-25 в марте,
39-45 первое повышение в апреле
42-35 действующая цена

Дизельное:
39-60 в марте,
40-00 первое повышение в апреле
42-90 действующая цена

О том, что цена за топливо может вырасти до 45-50 рублей, мы рассказывали еще в начале декабря 2017 года.

Рост происходит по всей России. Власти признают, что цена на нефтепродукты растет темпами, существенно опережающими инфляцию.
Основными причинами роста цен на топливо называют рост налогов, рост мировых цен, проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов заводов.
21 мая правительство России приняло решение снизить акцизы на дизельное топливо на 2 тысячи рублей с тонны от действующей ставки; не вводить дополнительных 500 рублей повышения с тонны, а на бензин снизить на 3 тысячи рублей с тонны от действующего размера акциза.
При этом речь не идет о снижении розничных цен - это лишь попытка сдержать их рост.

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