На площади Ленина в Иванове требовали свободу политзаключенным
На площади Ленина в Иванове прошли одиночные пикеты "Свободу политзаключенным".
За последние несколько дней в России состоялось более 1500 задержаний участников несанкционированных властями митингов 5 мая; ряд из задержанных получили реальные сроки ареста не столько за участие в митингах, сколько за распространение информации о таких митингах - до 30 суток.
Оппозиционеры называют
действия власти репрессиями и "полномасштабной кампанией политического преследования".
В Иванове при проведении шествия и митинга
5 мая полиция попыталась задержать некоторых участников, но после того, как толпа подошла к полицейским машинам - отпустила.
Сотрудников ивановского штаба оппозиционного политика Алексея Навального задержали через несколько дней
после митинга, но после составления протоколов в здании РОВД также отпустили.
Известно, что ряду участников митинга 5 мая в Иванове, которые на нем выступали, направлены повестки с вызовом в суд для привлечения к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ - нарушение порядка проведения митинга организатором или участником. Наказание - штраф от 10 до 20 тыс.руб. или обязательные работы до 40 часов.