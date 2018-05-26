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На площади Ленина в Иванове требовали свободу политзаключенным

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На площади Ленина в Иванове требовали свободу политзаключенным
26.05.2018, 12:48
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На площади Ленина в Иванове требовали свободу политзаключенным

На площади Ленина в Иванове прошли одиночные пикеты "Свободу политзаключенным".

За последние несколько дней в России состоялось более 1500 задержаний участников несанкционированных властями митингов 5 мая; ряд из задержанных получили реальные сроки ареста не столько за участие в митингах, сколько за распространение информации о таких митингах - до 30 суток. 
Оппозиционеры называют действия власти репрессиями и "полномасштабной  кампанией политического преследования".

В Иванове при проведении шествия и митинга 5 мая полиция попыталась задержать некоторых участников, но после того, как толпа подошла к полицейским машинам - отпустила. 
Сотрудников ивановского штаба оппозиционного политика Алексея Навального задержали через несколько дней после митинга, но после составления протоколов в здании РОВД также отпустили.

Известно, что ряду участников митинга 5 мая в Иванове, которые на нем выступали, направлены повестки с вызовом в суд для привлечения к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ - нарушение порядка проведения митинга организатором или участником. Наказание  - штраф от 10 до 20 тыс.руб. или обязательные работы до 40 часов.
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