В Иваново приехал чемпион мира по боксу по прозвищу «сибирский Рокки»

Сегодня утром чемпион мира по боксу Руслан Проводников в спортзале ИГХТУ встретился с юными боксерами. Провел соревнования по подтягиванию, прочитал стихи. Закончилась встреча фотосессией с ребятами и раздачей автографов. Вечером чемпион посетит соревнования по боксу.

Руслан пообщался с нашим корреспондентом и рассказал, при каких условиях готов вернуться в профессиональный бокс, а также зачем он отправился по провинциальным городам.

Все подробности смотрите в понедельник в программе «Губерния» на телеканале «Барс».

Руслан проводников сделал головокружительную карьеру в боксе. Долгое время жил, тренировался и выступал в США. Его спаринг-партнером был знаменитый абсолютный чемпион мира Мэнни Пакьяо. За удивительную и непростую биографию Руслана прозвали сибирским Рокки.