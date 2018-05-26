У ивановской «Ласточки» может появиться дополнительный спецвагон

Сегодня ивановская администрация подписала договор по развитию туризма с одной из крупных туристических компаний из Москвы.

Вообще в наш регион приезжало много представителей турфирм. Их возили по всей Ивановской области, но особенное внимание уделялось областному центру. Как сообщили сами туроператоры, они открыли для себя город с новой стороны и заявили, что ивановцы начинают активно развивать как массовый, так и индивидуальный туризм.

В основном это будут туры выходного дня и шопинг-направление. Турфирмы попросили даже отдельный, дополнительный вагон в ивановской «Ласточке» специально для туристов.

В Иванове представители турбизнеса выделили музей советского автопрома, музей коммунальной квартиры. Кроме того, заявили, что Иванову нужно Школа экскурсоводов, чтобы «молодая кровь с горящими глазами помогла бы влюбить в город туристов».

Также было отмечено, что новое колесо обозрения на набережной Уводи – это тур-фишка, позволяет взглянуть на город с разных ракурсов, и что оно обязательно будет включено в туристический маршрут.

В настоящее время уже 6-7 ивановских рестораторов готовы принимать туристов, именно массовые группы, по приемлемым ценам. Осталось договориться с гостиницами, чтобы они тоже подстроили свой бизнес под новый поток туристов.