На открытии байк-сезона в Иванове погиб мотоциклист

Сегодняшнее открытие в Иванове байк-сезона завершилось трагедией – погиб 24-летний мотоциклист. По предварительным данным, 35-летняя женщина, водитель автомобиля "Киа Рио", следую по улице Загородной в сторону аэропорта, совершила манёвр перестроения, выехав с правой полосы в левую. По ее словам, сделала она это для того, чтобы впоследствии развернуться. Спустя несколько секунд после перестроения в заднюю часть машины на большой скорости влетел мотоцикл "Хонда".

«От полученных травм управлявший мотоциклом мужчина скончался на месте ДТП», - сообщил начальник отдела информации УМВД по ивановской области Владислав Радостин.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Для организации работы полицейских сил также прибыл заместитель начальника Управления ГИБДД Роман Головкин.

Следователь и эксперт-криминалист тщательно изучают обстановку на месте аварии. Выясняются причины произошедшего.

Не далее, как в прошлом году 6 апреля, здесь же, на Загородной улице, также насмерть разбился мотоциклист.

Фото: УМВД по Ивановской области