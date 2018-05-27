В соцсетях распространяется видеофлешмоб «В Палехе нет воды»

Жители поселка Палех Ивановской области говорят, что каждое лето испытывают перебои с питьевой водой. По их словам, всему виной старые водопроводные коммуникации.
«Очень частые аварии, прорывы труб ведут за забой недельные перебои с холодной водой», - говорят палешане.
Вот и сейчас уже больше 6 дней на многих улицах поселка отсутствует водоснабжение. Чтобы хоть как-то обратить внимание властей на эту проблему, жители Палеха запустили в соцсетях видеофлешмоб и приглашают всех неравнодушных поддержать его.