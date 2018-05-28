В Ивановской области скончался Глава муниципалитета

Ушёл из жизни Глава Верхнеландеховского района Николай Васильевич Жуков.
Об этом сообщается на официальном сайте района.
Николай Васильевич родился 29 сентября 1949 года в Горьковской области. Закончил Горьковский сельскохозяйственный институт в 1975 г. и был направлен на работу в Ивановскую область в Пестяки.
До 1983 г. был главным инженером пестяковской "Сельхозхимии".
1983 - 1988 - второй секретарь Верхнеландеховского РК КПСС.
С 1988 - глава района.
Гражданская панихида состоится 29 мая в 11.00 по адресу п.Верхний Ландех, ул.Комсомольская,17