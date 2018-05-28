В Иванове зарегистрировано уже два случая заболевания клещевым боррелиозом

По данным Управления Роспотребнадзора по Ивановской области, с начала эпидсезона от укусов клещей в регионе пострадало 1704 человека, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Из них 511 – детей.

К настоящему времени в лаборатории регионального Центра гигиены и эпидемиологии в Ивановской области всего исследовано 985 клещей. Выявлено 135 (в 2017 году - 114) положительных результата на клещевой боррелиоз (гг. Иваново, Кохма, Тейково, Кинешма, Шуя, Ивановский, Лухский, Фурмановский, Гаврилово-Посадский, Приволжский районы), 1 положительный результат на клещевой вирусный энцефалит (г. Тейково), 17 положительных результатов на моноцитарный эрлихиоз (г. Иваново, Ивановский, Кинешемский и Фурмановский районы), 1 положительный результат на гранулоцитарный анаплазмоз (Приволжский район).

По состоянию зарегистрировано 2 случая заболевания боррелиозом у взрослых жителей областного центра (за аналогичный период 2017 года заболеваемость клещевыми инфекциями не регистрировалась).