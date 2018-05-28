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Скончался бывший главный редактор газеты "Рабочий край"

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28.05.2018, 12:28
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Больше половины преступлений в Ивановской области - кражи
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В Ивановском районе фиктивный гендиректор причинил крупный ущерб «Газпрому»
28.05.2018, 11:47
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В Иванове завершился чемпионат ЦФО по боксу
28.05.2018, 11:10
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Начальник росгвардейцев встретится с гражданами
28.05.2018, 11:05
854 0
Скончался бывший главный редактор газеты "Рабочий край"
28.05.2018, 10:40
1539 6
Цена за литр бензина вновь повысилась
28.05.2018, 10:34
1970 0
В Иванове на Шереметевском проспекте сгорел автомобиль
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1827 0
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1470 0
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2912 0
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Скончался бывший главный редактор газеты "Рабочий край"
28.05.2018, 11:05
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На 86-м году ушел из жизни Евгений Александрович Богородский - старейшина ивановской журналистики.
 
Работу в журналистике начал в 1958 году в областной молодежке «Ленинец».
На рубеже 1983-1984 годов возглавил редакцию самой популярной на тот момент областной газеты «Рабочий  край».

Евгений Александрович - заслуженный работник культуры России, кавалер ордена Трудового Красного знамени и медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Лауреат премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Иванова», областных литературной и журналистской премий.

Евгений Александрович Богородский – это символ порядочности и интеллигентности в ивановской журналистике. 

Гражданская панихида состоится 30 мая в 11:30 в большом ритуальном зале по адресу: ул. Парижской коммуны, 145-А.

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