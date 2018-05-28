Скончался бывший главный редактор газеты "Рабочий край"

На 86-м году ушел из жизни Евгений Александрович Богородский - старейшина ивановской журналистики.



Работу в журналистике начал в 1958 году в областной молодежке «Ленинец».

На рубеже 1983-1984 годов возглавил редакцию самой популярной на тот момент областной газеты «Рабочий край».



Евгений Александрович - заслуженный работник культуры России, кавалер ордена Трудового Красного знамени и медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Лауреат премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Иванова», областных литературной и журналистской премий.



Евгений Александрович Богородский – это символ порядочности и интеллигентности в ивановской журналистике.



Гражданская панихида состоится 30 мая в 11:30 в большом ритуальном зале по адресу: ул. Парижской коммуны, 145-А.