В Иванове завершился чемпионат ЦФО по боксу

В областном центре завершился чемпионат ЦФО по боксу среди мужчин 19-40 лет памяти мастера спорта СССР Федора Климова. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов – кандидатов и мастеров спорта, все они - призеры всероссийских и международных соревнований.

Турниры проходили на базе спортивного комплекса ИГХТУ. В субботу 26 мая здесь прошла открытая тренировка с Чемпионом мира, российским боксером-профессионалом Русланом Проводниковым.

Ивановские боксеры завоевали 4 медали. Серебряные награды у Никиты Белова (Кинешма) и Александра Коровина (Владимир/Иваново). Бронза - у Егора Шилова, он же стал обладателем приза зрительских симпатий, и у Хачика Саградяна, который также получил кубок «За волю к победе».

Для справки: Федор Петрович Климов - мастер спорта СССР, многократный победитель Чемпионатов СССР по боксу в период с 1935 по 1941 годы. Выступал за ДСО «ЦС Спартак». В 1941 добровольно ушел на фронт. В феврале 1942 года пал смертью героя в бою с немецко-фашистскими захватчиками под Велижем.