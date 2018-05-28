В Ивановском районе фиктивный гендиректор причинил крупный ущерб «Газпрому»

Ивановской межрайонной прокуратурой рассмотрено обращение ООО «ЭСК Гарант» о ненадлежащем исполнении требований федерального законодательства ООО «МЭР» и ООО «МихалевоЭнергоРесурс».

Установлено, что одна из данных организаций зарегистрирована фиктивным учредителем, а два генеральных директора, осуществлявшие поочередно деятельность в данной организации, являются подставными лицами и исполняли свои трудовые функции лишь номинально. По данным фактам возбуждены 3 уголовных дела.

Кроме того, установлено, что в действиях генерального директора ООО «МЭР» усматриваются признаки еще двух преступлений - причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб. Гендиректор, получая от граждан плату за коммунальные ресурсы, «забывал» перечислять их в адрес ООО «ЭСК Гарант» и ООО «Газпроммежрегионгаз». Ущерб составил более 5 млн рублей. Возбуждены два уголовных дела, сообщает пресс-служба ивановской прокуратуры.



