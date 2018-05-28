Больше половины преступлений в Ивановской области - кражи

За четыре месяца в регионе зарегистрировано 4425 преступлений, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост преступлений отмечен в Верхнеландеховском, Вичугском, Гаврилово-посадском, Ивановском, Лежневском, Пестяковском, Пучежском, Родниковском и Юрьевецком районах. Снижение регистрируемых преступлений отмечено в 16 районах: Заволжском, Ильинском, Кинешемском, Комсомольском, Лухском, Палехском, Приволжском, Савинском, Тейковском, Фурмановском, Шуйском, Южском районах Ивановской области, а также в Ленинском, Октябрьском, Советском, Фрунзенском районах города Иваново.

В результате преступных посягательств погибло 67 человек (+ 1,5%), здоровью 88 человек причинен тяжкий вред (- 17%). На сельскую местность приходится 31,3% погибших (21 человек), на города и поселки Ивановской области приходится 68,7% погибших (46 человек).

Более половины всех зарегистрированных преступлений (54,7%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи – 1674, грабежа – 46, разбоя – 24.

Каждое пятнадцатое (6,7%) зарегистрированное преступление – квартирная кража. В январе–апреле 2018 года их число уменьшилось на 7,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.